قبل 11 عام.. حين منح الحكم انذارا للساحر أبو تريكة بطعم انتصار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قبل 11 عام وتحديدا يوم 26 يناير عام 2008، الدقيقة كانت تشير لـ 78، منتخب مصر متقدم على نظيره السوداني في دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية عام 2008 بغانا، ليسجل بعدها محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي وقتها الهدف الثاني للمنتخب المصري.

أبو تريكة يحتفل على طريقته الخاصة، لكنه هذه المرة يحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 80، بعدما أظهر خلص جزء من قميص منتخب مصر ليظهر تحته قميص اخر يحمل عبارة" تعاطفا مع غزة".

محمد أو تريكة لم يهتم كثيرا بالطاقة الصفراء التي حصل عليها بسبب تعاطفه مع غزة، ليسجل بعد ثلاث دقائق هدفه الثاني والهدف الثاني لمنتخب مصر، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب المصري بثلاثة أهداف دون رد.

في تلك البطولة واصل منتخب مصر طريقه نحو المباراة النهائية ليفوز باللقب على حساب المنتخب الكاميروني بهدف سجله محمد أبو تريكة.