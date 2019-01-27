يوسف لمصراوي: أتمنى عودة مؤمن لقيادة الأهلي في الموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

قال محمد يوسف المدرب العام لفريق الكرة بالنادي الأهلي، إنه يتمنى عودة مؤمن زكريا مجددًا من أجل قيادة الفريق في الموسم المقبل.

وأضاف يوسف في تصريحات خاصة لمصراوي، :"أتمنى أن يتألق مؤمن في تجربته الجديدة في السعودية، وأن يحقق النجاح فيها ويكون إضافة قوية لناديه الجديد".

وكان مؤمن زكريا انتقل إلى صفوف أحد السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 150 ألف دولار.

وتابع يوسف تصريحاته :"لا مجال للرد علي حديث مؤمن زكريا، اسألوا اللاعبين الكبار في الفريق عن الحقيقة".

كان مؤمن زكريا أكد في تصريحات تليفزيونية مساء أمس الأول، أنه لم يتفاهم مع محمد يوسف مدير الكرة بالأهلي بعد تجديد عقده، مشيرًا إلى أنه لا يعلم سبب استبعاده عن المشاركة مؤخرًا.