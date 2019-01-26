تعرف على ما ذكره تقرير الحكم في واقعة طرد حسام حسن خلال لقاء الزمالك وبيراميدز

كتب - كريم عبد المحسن:

كشف مصدر باتحاد الكرة، عن ما ذكره الحكم الإيطالي جيانلوكا روكي، بشأن واقعة طرد حسام حسن المدير الفني السابق لنادي بيراميدز، خلال مباراة الأخير أمام الزمالك بمؤجلات الجولة التاسعة

لبطولة الدوري الممتاز.

قال المصدر، إن الحكم ذكر في تقريره، أن حسام حسن اعترض بصورة غير لائقة، ولذلك قام بطرده من الملعب، موضحًا

أنه وفقًا للائحة فإن العميد مهدد بالإيقاف مباراتين وفقًا للائحة لجنة المسابقات.

الجدير بالذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهم، سجل للأبيض التونسي فرجاني ساسي هدفين ومحمود علاء هدف، بينما أحرز لبيراميدز إيريك تراوري وكينو وعمر خربين.