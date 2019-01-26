الزمالك والأهلي يتصارعان على ضم أفشة من بيراميدز

محمد مجدي افشة

كتب - عادل أبوالفضل

ذكر الإعلامي هاني حتحوت أن محمد مجدي أفشة لاعب بيراميدز، أصبح أحد الصراعات بين الأهلي والزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال حتحوت عبر برنامجه على فضائية صدى البلد أن هناك رغبة من مسئولي نادي بيراميدز على انتقال أفشة لنادي الزمالك

على سبيل الإعارة عكس رغبة مسئولي الأبيض الواضحة وهي ضمه بشكل نهائي، خاصة وأن اللاعب متمسك بالرحيل عن بيراميدز خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأردف "الأهلي تواصل مع للتفاوض مع أفشة، ويستغل مسئولي

الأهلي أن رغبة أفشة الأولى هي ارتداء القميص الأحمر".

واختتم "اتوقع ان يخرج أفشة ويعلن رغبته في الانضمام للنادي الأهلي سواء بطلب لمسئولي بيراميدز أو في تصريحات أو غيره، وفي حالة تأكد الأهلي من نية اللاعب وقتها بالتمسك بالانضمام للأهلي سيتم البدء في التفاوض بشكل مباشر مع نادي بيراميدز للحصول على خدمات اللاعب".