صدمة في الاتحاد بعد سقوط السلة أمام طلائع الجيش

صدمة جديدة تلقتها جماهير الاتحاد السكندري بعد سقوط الفريق الأول لكرة السلة بالنادي في فخ الهزيمة للمرة الثانية في الدور الأول لدوري السوبر وجاءت هذه المرة أمام طلائع الجيش وهو ما وضع مجددا علامات الاستفهام أمام قدرة الفريق على استعادة لقب الدوري رغم أنه المرشح الأول بعد التدعيمات الكبيرةالتي قامت بها إدارة النادي في بداية الموسم .
أسهم الانتقاد وجهت بشكل مباشر للجهاز الفني بقيادة عمرو أبو الخير للمرة الثالثة بعد السقوط أمام الأهلي في الدوري المرتبط وبعد الخسارة الأولى أمام الزمالك في دوري السوبر حيث امتلأت
الجماهير رفضت أيضا تبريرات الجهاز الفني بوجود غيابات بالفريق خلال المباراة مؤكدة وجود مجموعة كبيرة من أصحاب المواهب داخل الفريق الذي لا يجب أن يتأثر لغياب لاعب او اثنين .
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