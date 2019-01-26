صدمة في الاتحاد بعد سقوط السلة أمام طلائع الجيش

الاسكندرية - بوابة الوفد - سامح سعيد

صدمة جديدة تلقتها جماهير الاتحاد السكندري بعد سقوط الفريق الأول لكرة السلة بالنادي في فخ الهزيمة للمرة الثانية في الدور الأول لدوري السوبر وجاءت هذه المرة أمام طلائع الجيش وهو ما وضع مجددا علامات الاستفهام أمام قدرة الفريق على استعادة لقب الدوري رغم أنه المرشح الأول بعد التدعيمات الكبيرة

التي قامت بها إدارة النادي في بداية الموسم .

أسهم الانتقاد وجهت بشكل مباشر للجهاز الفني بقيادة عمرو أبو الخير للمرة الثالثة بعد السقوط أمام الأهلي في الدوري المرتبط وبعد الخسارة الأولى أمام الزمالك في دوري السوبر حيث امتلأت

صفحات التواصل الاجتماعي بتعليقات جماهير الاتحاد السكندري التي شنت هجوما لاذعا ضد المدير الفني وطالبت إدارة النادي بإقالة المدير الفني قبل أن يسقط الفريق مجددا في مشواره المستقبلي ويفشل في استعادة لقب الدوري .

الجماهير رفضت أيضا تبريرات الجهاز الفني بوجود غيابات بالفريق خلال المباراة مؤكدة وجود مجموعة كبيرة من أصحاب المواهب داخل الفريق الذي لا يجب أن يتأثر لغياب لاعب او اثنين .