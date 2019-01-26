دمنهور يحفز لاعبيه قبل لقاء الجزيرة

لاعبي دمنهور -ارشيفية قرر نادي دمنهور صرف مكافأة الفوزعلى الرجاء للاعبين تحفيزا للاعبين قبل مواجهة الجزيرة المطروحى غدا الأحد بالحمام في دورى القسم الثانى" المجموعة الثالثة". القسم الثانى" المجموعة الثالثة". ووعد إيهاب عبدالله رئيس نادى دمنهور اللاعبين القدامى بصرف نسبة الـ10%من الدفعة الثانية من قيمة عقودهم قريبا. وطالب الجهاز الفنى بقيادة هانى العقبى اللاعبين بتحقيق الفوز على الجزيرة للاستمرار فى المنافسة على صدارة المجموعة والصعود للدوري الممتاز.

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