سلة سموحة تواصل صحوتها بالفوز على التأمين

الاسكندرية - بوابة الوفد - سامح سعيد واصل الفريق الأول لكرة السلة بنادي سموحة انتصاراته في بطولة دوري السوبر بتحقيقه للفوز الثاني على التوالي على حساب مصر للتأمين بنتيجة 89/73 في الجولة الخامسة للدور الأول لدوري السوبر في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت .

وكان الفريق قد حقق الفوز علي نظيره الجزيرة بملعب الأخير 67/65

يضم الفريق : أشرف ربيع وشريف الدياسطى وحمد فتحي ومروان سرحان وفتحي زكى وإبراهيم خالد ومحمد القوصى وتامر مصطفى ورؤوف مصطفى وأحمد عزب وعمر عزب وأحمد تربس وجيمس

بينما يضم الجهاز الفني: الكابتن أشرف توفيق مدير فنى والكابتن أيمن المطراوى مدرب عام والكابتن محمد رزق مدرب والدكتور محمد جمال مدرب أحمال والدكتور تامر إبراهيم طبيب والكابتن عماد هاشم المدير الإداري والكابتن عبد الرحمن مصطفى تقنى وتحليل والكابتن حماده عبد العزيز مهمات. جاستيس المحترف الأمريكي ومحمد السيد عطيه ومحمود الزيات.بينما يضم الجهاز الفني: الكابتن أشرف توفيق مدير فنى والكابتن أيمن المطراوى مدرب عام والكابتن محمد رزق مدرب والدكتور محمد جمال مدرب أحمال والدكتور تامر إبراهيم طبيب والكابتن عماد هاشم المدير الإداري والكابتن عبد الرحمن مصطفى تقنى وتحليل والكابتن حماده عبد العزيز مهمات.

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