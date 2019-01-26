كتب - مصطفى جويلي: فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادى الزمالك على فريق الجزيرة بنتيجة 64 - 60 ، ضمن مباريات دور الـ8 من دورى السوبر في المباراة التى أقيمت بين الفريقين على صالة نادى من دورى السوبر في المباراة التى أقيمت بين الفريقين على صالة نادىالزمالك. ويعد هذا اللقاء هو الخامس لفريق سلة الزمالك. ومن المقرر أن يواجه عمالقة سلة الزمالك فريق مصر للتأمين فى المباراه السادسة من عمر الدورى العام السوبر.

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يفوز على الجزيرة في دوري السوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.