محمد يوسف يوجه رسالة إلى مؤمن زكريا

مؤمن زكريا كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: وجه محمد يوسف المدرب العام لفريق الأهلي رسالة إلى مؤمن زكريا مهاجم الفريق بعد رحيله إلى نادي أحد السعودي. وقال يوسف لقناة ناديه إنه يتمنى التوفيق لمؤمن زكريا في تجربته الجديدة مع أحد السعودي. وأكد مدرب الأهلي أنه لن يرد على تصريحات مؤمن زكريا لأنه لا يجوز لمدرب في القلعة الحمراء الرد على تصريحات أي لاعب مهما كان.

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