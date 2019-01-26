تعادل فريق طلائع الجيش مع الداخلية بهدف لكل منهما فى اللقاء الودي باستاد جهاز جهاز الرياضة العسكرى. ووقف الجهاز الفني للفريقين على اللاعبين قبل موقعة الجولة 21 للدوري الممتازحيث يستعد الطلائع لمواجهة سموحة، بينما يصطدم الداخلية ببيراميدز فى الجولة الحادية والعشرين للدوري.

كانت هذه تفاصيل خبر طلائع الجيش يتعادل مع الداخلية وديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.