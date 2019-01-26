رسميًا .. الأمن يوافق على حضور 500 مشجع في دوري القسم الثاني

دوري القسم الثاني - ارشيفية كتب – كريم عبد المحسن: وافقت الجهات الأمنية بشكل رسمي، على حضور 500 مشجع لمباريات دوري القسم الثاني، خلال الموسم الحالي. وحصل اتحاد الكرة على موافقة الأمن بحضور 500 مشجع من أعضاء الجمعية العمومية للفريق صاحب الأرض، مع السماح بحضور 50 فردًا للفريق الضيف، بما في ذلك مجلس الإدارة. وأرسل اتحاد الكرة خطابًا رسميًا إلى مساعد مدير الأمن من أجل إخطار مديريات الأمن بالقرار.

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