رياضة | الألومنيوم يتعاقد مع 7 لاعبين في ميركاتو المظاليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الألومنيوم يتعاقد مع 7 لاعبين في ميركاتو المظاليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الألومنيوم بقيادة المدير الفني ياسر الكناني، مع سبعة لاعبين جدد خلال فترة الميركاتو الشتوي بدوري القسم الثاني.

وشملت قائمة التعاقدات الجديدة : أحمد جابر، مدافع أبو قير للأسمدة، وأحمد سمير، صانع ألعاب فريقكفر الشيخ ، وكمال سكر، ظهير أيمن بدر، ومرسى عطعوط، لاعب وسط مدافع حرس الحدود، مواليد 97، ومراد صبري، وأحمد إسماعيل لاعبا الرجاء، والجوهري لاعب نادي الأوليمبي.

وتنطلق في الثانية والنصف من عصر الأحد، سبع مباريات نارية، في الأسبوع السادس عشر من مجموعة الصعيد، بدوري القسم الثاني.

وتشهد تلك الجولة لقاءات مرتقبة، أبرزها سوهاج مع أسوان، والمنيا مع بني سويف، كما يحل ناصر ملوي ضيفًا على الإعلاميين، والتليفونات مع طهطا، والتحرير مع الفيوم، والألومنيوم مع ديروط، والوليدية مع التعدين

ترتيب المجموعة الأولى

1- أسوان 35 نقطة

2- بنى سويف 32 نقطة

3-المنيا 25 نقطة

4- الإعلاميين 25 نقطة

5- التليفونات 24 نقطة

6- الالومنيوم 23 نقطة

7- سوهاج 21 نقطة

8- التعدين 20 نقطة

9- طهطا 18 نقطة

10- ديروط 17 نقطة

11- الفيوم 15 نقطة

12- التحرير 13 نقطة

13- الوليديه 7 نقاط

14- ناصر ملوي 7 نقاط