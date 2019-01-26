رياضة | عاجل . كاف يقرر تأجيل أمم أفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل . كاف يقرر تأجيل أمم أفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، موافقته على الطلب المقدم من دول شمال أفريقيا، بشأن تأجيل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية لمدة أسبوع، لتعارض فترة الإعداد مع شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

يذكر فأن دولة مصر قد فازت بتنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد التفوق على ملف جنوب أفريقيا في التصويت بنتيجة 16-1.

وكان من المقرر، إقامة البطولة خلال الفترة من 15 يونيو المقبل إلى 13 يوليو، قبل أن يقرر "الكاف" تأجيلها لمدة أسبوع بناءاً على طلب دول شمال أفريقيا.

وأوضح أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري، في تصريحات تلفزيونية، إن مجلس إدارة الجبلاية قد تلقى موافقة من الكاف على طلب تأجيل انطلاق البطولة لمدة أسبوع.