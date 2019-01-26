رياضة | حكيمي يسير على خطى كارفخال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكيمي يسير على خطى كارفخال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب ريال مدريد المعار إلى بوروسيا دورتموند الألماني، على خطي نجم الميرنجي داني كارفخال، حيث أن المغربي ثالث أكثر لاعب صنع أهداف في دورتموند، "أفضل من الموسم الماضي بأكمله".

وأوضحت صحيفة "الأس" أن انتقال حكيمي لبوروسيا دورتموند يحقق النجاح لجميع الأطراف حتى الآن يحتل اللاعب مكانة بارزة يحتاج إليها، ويتمتع الفريق الألماني بأدائه الجيد، ويرى فريق مدريد أن لاعب صاحب الـ (20 عامًا) مستمر في النمو، حيث يتعلق عليه الكثير من الآمال.

ويسير اللاعب على خطي كارفخال الذي تألق في ليفركوزن موسم 2012/13 حيث لعب 36 مباراة سجل هدف ، وصنع 8 ثم عاد لريال مدريد ليثبت أقدامه منذ 2013/14 ،المغربي قريب من التفوق على كارفخال على الأقل فيما يتعلق بالارقام حيث سجل هدفين و 7 تمريرات حاسمه في 19 مباراة.

حكيمي تزداد اهميته في دورتموند كل أسبوع، هو سادس أكثر لاعب شارك في مباريات رفقة الفريق، ثالث أفضل لاعب صناعة للاهداف سواء كان ذلك في اليسار أو اليمين، فقد أصبح غير قابل للنقاش.

على الرغم من أن الموسم لايزال طويل الا انه كان انتقال ناجح للاعب حيث شارك في 1،653 دقيقة، في العام الماضي كامل لعب 1315 ، أبدى نادي بوروسيا دورتموند اهتماما بضمه نهائيا في هذه اللحظة، لديه هذا الموسم وآخر إعارة في ألمانيا، في نهاية عام 2019-20 ، سيتم اتخاذ القرار.