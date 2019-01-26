رياضة | باريس سان جيرمان يحدد مبلغا خياليا لبيع نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يحدد مبلغا خياليا لبيع نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن باريس سان جيرمان الفرنسي حدد قيمة بيع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الفريق.
وذكرت صحيفة دون بالون الإسبانية بأن PSG حدد مبلغ 250 مليون يورو للتخلي عن خدمات نيمار في الصيف المقبل.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ناصر الخليفي رئيس النادي وافق على بيع نيمار بسبب قوانين اللعب المالي النظيف في حالة عدم تحقيق النجاح المنتظر في دوري الأبطال هذا الموسم.
وكان نيمار قد ارتبط بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد وبرشلونة الصيف المقبل بسبب رغبته في الرحيل عن الدوري الفرنسي.
وانضم نيمار صاحب الـ26 عامًا إلى صفوف PSG في صيف عام 2017 من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.
كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن ترحيب برشلونة الإسباني، برحيل لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب الفريق إلي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.
وذكرت صحيفة "الديلي ستار" الإنجليزية أن هناك إهتمام كبير من أندية باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وتشيلسي بالحصول على خدمات نجم برشلونة "كوتينيو" في ظل ابتعاد اللاعب عن المشاركة مع الفريق الكتالوني في الفترة الأخيرة.
وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن النادي الكتالوني يُفضل إنتقال "كوتينيو" إلي مانشستر يونايتد عن انتقاله لصفوف باريس سان جيرمان بسبب توتر العلاقة مع إدارة النادي الباريسي بسبب أزمة إنتقال البرازيلي "نيمار" لصفوف الفريق الباريسي.
وأشارت الصحفية الإنجليزية أن برشلونة يرحب برحيل "كوتينيو" في ظل ابتعاده عن المشاركة في مباريات الفريق الكتالوني، بسبب اعتماد فالفيردي المدير الفني للفريق على اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي.
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