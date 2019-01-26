رياضة | باريس سان جيرمان يحدد مبلغا خياليا لبيع نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يحدد مبلغا خياليا لبيع نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن باريس سان جيرمان الفرنسي حدد قيمة بيع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الفريق.

وذكرت صحيفة دون بالون الإسبانية بأن PSG حدد مبلغ 250 مليون يورو للتخلي عن خدمات نيمار في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ناصر الخليفي رئيس النادي وافق على بيع نيمار بسبب قوانين اللعب المالي النظيف في حالة عدم تحقيق النجاح المنتظر في دوري الأبطال هذا الموسم.

وكان نيمار قد ارتبط بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد وبرشلونة الصيف المقبل بسبب رغبته في الرحيل عن الدوري الفرنسي.

وانضم نيمار صاحب الـ26 عامًا إلى صفوف PSG في صيف عام 2017 من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.