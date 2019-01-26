رياضة | صحيفة إسبانية: صدمة كبيرة يتلقاها ريال مدريد بسبب "دي يونج"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة إسبانية: صدمة كبيرة يتلقاها ريال مدريد بسبب "دي يونج" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت صحيفة آس الإسبانية مفاجأة عن مفاوضات نادي ريال مدريد مع الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام.

وأكدت الصحفية أن ريال مدريد انسحب من صفقة الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام والذي كان ينوي التعاقد مع خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

والمعروف أن عقد إريكسن مع توتنهام ينتهي عام 2020، أي أنه سيتبقى عام واحد في عقده خلال الصيف المقبل.

وفقاً لتقارير صحفية فإن إريكسن يرفض تجديد عقده مع السبيرز لأنه غير راض عن أجره السنوي، ويفكر بالانتقال إلى نادٍ أكبر.

ودخل إريكسن دائرة اهتمامات النادي الملكي طوال الفترة الماضية، وذلك بهدف تعويض لوكا مودريتش الذي بدأ يتقدم بالسن ومن المتوقع رحيله في أي وقت.

وشددت الصحيفة على أن ريال مدريد كان يخطط للتعاقد مع إريكسن مقابل مبلغ يتراوح ما بين 56 مليون و84 مليون يورو، لكن من الصعب أن يوافق توتنهام على هذا السعر بعد أن تعاقد برشلونة مع فرينكي دي يونج مقابل 86 مليون يورو شاملة المتغيرات.

وحسب التقرير ، فإن صفقة دي يونج ستجعل دانييل ليفي رئيس توتنهام يغالي بمطالبه المالية بسبب رؤية رئيس النادي اللندني أن لاعبه أفضل بكثير من دي يونج الذي ما زال شاباً.

وأشارت "أس" إلى أن صفقة دي يونج ستؤثر حتماً على سعر إريكسن، وربما لن لها يكون تأثيراً كبيراً لو لم يكن دانييل ليفي هو رئيس النادي.

وقد يتخذ ريال مدريد قراراً بالانسحاب من صفقة إريكسن بحسب الصحيفة المقربة من النادي، لكن ما زال هناك اهتمام كبير باللاعب من كبار أندية أوروبا مثل تشيلسي، مانشستر يونايتد، بايرن ميونخ ويوفنتوس.