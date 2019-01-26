رياضة | تحت قيادة سولاري.. الأمل يعود مرة أخرى لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحت قيادة سولاري.. الأمل يعود مرة أخرى لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية، إلى ان فريق ريال مدريد الاسباني ينظر للمستقبل بتفاؤل مرة أخرى، حيث أنه خلال أسبوعين، عاد لاعبي الفريق إلى مستواهم بعد بدأوا السنة بتعادل مع فياريال وخسارة من ريال سوسيداد.

ووفقًأ لما ذكرته صحيفة "ماركا" فإنه بالرَغم من ذلك، فإن غرفة ملابس ريال مدريد ينظروا الأن للمستقبل بابتسامة لم يتم رؤيتها منذ فترة، الأحاسيس تغيّرت بعد الأداء ضد أشبيلية وجيرونا، لكن جزء كبير من تحسن الحالة النفسية كان بعد الفوز ضد ريال بيتيس.

وغادر الفريق الفيامارين بثلاثة نقاط بذلوا مجهود كبير للحصول عليها، مع الكثير من الإصابات، و ابتعاد بعض اللاعبين المهمين ، مثل مارسيلو عن مستواهم، هدف داني سيبايوس أعاد الحياة للفريق.

إنها حقيقة أن الفريق خسر ضد ليجانيس وظهر بأداء باهت، لكنهم استعادوا مستواهم ضد اشبيلية، اكثر مباراة عانى فيها ريال مدريد، كان اختبار مهم ضد الفريق الذي فاز عليهم 3-0 في ذهاب الدوري مع جولين لوبتيجي.

ضد رجال بابلو ماشين، استعاد ريال مدريد ما يجعلهم مميّزين، اللاعبين عادوا ليكونوا أسياد اللعبة، في الشوط الثاني السيطرة على المباراة كان مُطلَقَة.

هذه المشاعر الجيدة في الدوري انتقلت إلى الكأس. جيرونا سجّل في الدقيقة السادسة، الهدف الذي أيقظ مدريد ليعودوا في المباراة. لثاني مرة فقط هذا الموسم، يعود في النتيجة ويفوز في مباراة بعد ان متأخر في النتيجة، المرة الأولى ايضاً كان ضد جيرونا.

كل هذا جعل لاعبي ريال مدريد يؤمنوا ان الفريق استيقظ فعلاً وهاد في الوقت المناسب لينافس على كل شيء، الأستراتيجية، كما قال كاسيميرو ومودريتش، هي لا شيء إِلَّا النظر إلى المباراة القادمة، لكن الفريق يبدو مختلف.