رياضة | الإسماعيلي يطلب دعم اتحاد الكرة ضد قرار "الكاف" في خطاب رسمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يطلب دعم اتحاد الكرة ضد قرار "الكاف" في خطاب رسمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أرسل النادى الإسماعيلى خطابا رسميا لإتحاد الكرة المصرى لكرة القدم يفيده بأن النادي قد تظلم ضد قرار الكاف باستبعاده من بطولة دورى أبطال أفريقيا عقب أحداث مباراة الأفريقى التونسى.
كان الإسماعيلى قد طالب إتحاد الكرة بدعم موقف النادى الاسماعيلى ضد قرار الإقصاء لمخالفته لوائح البطولة ، حيث تنص المادة رقم ٣ فى الفقرة ١٢ بأن يقصى الفريق الذى يقتحم جمهوره أرض الملعب أو إصابة أى فرد من الفريق الضيف أو طاقم التحكيم.
فى النهاية قال مسئولو النادى إنهم بصدد رفع شكوى للمحكمة الرياضية الدولية ضد الكاف فى حالة عدم قبول التظلم الذى تقدم به النادى.
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