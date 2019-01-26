رياضة | صحيفة شهيرة تُكيل المديح لـ"بنزيما"

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد أشاد بروح الفريق عامة وبروح وكرم كريم بنزيما خاصة.

وأشارت الصحيفة إلى أن سولاري، مدرب ريال مدريد، قام بتسليط الضوء على المميزات الجماعية التي يمتلكها كريم بنزيما.

ومنذ كسر إصبعه خلال مباراة بيتيس اشبيلية في 14 يناير، فقد اختار اللاعب الفرنسي مواصلة اللعب عن طريق التغلب على الألم.

وقال سولاري: "كريم يعيش في موسم رائع، وهو لاعب كريم للغاية، يجعل زملائه في الفريق أفضل حوله، إنه لاعب نموذجي، سخياً للغاية ويلعب بألم".