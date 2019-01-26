رياضة | صحيفة شهيرة تُكيل المديح لـ"بنزيما"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة شهيرة تُكيل المديح لـ"بنزيما" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشارت الصحيفة إلى أن سولاري، مدرب ريال مدريد، قام بتسليط الضوء على المميزات الجماعية التي يمتلكها كريم بنزيما.
ومنذ كسر إصبعه خلال مباراة بيتيس اشبيلية في 14 يناير، فقد اختار اللاعب الفرنسي مواصلة اللعب عن طريق التغلب على الألم.
وقال سولاري: "كريم يعيش في موسم رائع، وهو لاعب كريم للغاية، يجعل زملائه في الفريق أفضل حوله، إنه لاعب نموذجي، سخياً للغاية ويلعب بألم".
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