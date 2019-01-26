رياضة | مدرب إسبانيول يتوعد ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب إسبانيول يتوعد ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد روبي مُدرب فريق إسبانيول، أن فريقه سيواجه خصماً صعباً، لكن الفوز ضد ريال مدريد سيسبب صخب كبير جداً.

وقال روبي خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ريال مدريد: "لقد مروا بمرحلة معقدة من حيث النتائج ، ولكنهم يظهرون علامات التحسن الآن. للتغلب عليهم يجب عليك أن تقدم مباراة مثالية".