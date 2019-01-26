رياضة | مدرب إسبانيول يتوعد ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب إسبانيول يتوعد ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال روبي خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ريال مدريد: "لقد مروا بمرحلة معقدة من حيث النتائج ، ولكنهم يظهرون علامات التحسن الآن. للتغلب عليهم يجب عليك أن تقدم مباراة مثالية".
وأضاف: "نحترم ريال مدريد ولكن الفوز ليس بالشيء المستحيل، لاعبي ريال مدريد بلعيرج المباراة والشيء الطبيعي لهم هو الفوز ولكن إذا قدمنا اداء جيد يمكننا صنع الخطر".
وبسؤواله.. هل تغير ريال مدريد كثيراً مع سولاري؟ أجاب: "ريال مدريد بإمكانهم اجابتك بطريقة أفضل. من الخارج، أرى أن مدريد كان فريقًا يمتلك الكرة لفترة طويلة جدًا مع لوبيتيجي الآن لا يستحوذون كثيراً، من الناحية الدفاعية، تمر جميع الفرق بمراحل جيدة وسيئة".
واختتم بقوله: "إذا كان الخصم هو بطل أوروبا، يتم تقليل فرص تسجيلنا للأهداف من الناحية النظرية. يجب أن يكون لديك نظام لعب جيد وتضحية وأيضاً بعض اللحظات الفردية، لا يجب عليك ان تعتمد على طريقة واحدة للتسجيل".
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