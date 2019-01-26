رياضة | بيب جوارديولا يصدم مانشستر سيتي بهذا التصريح المثير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيب جوارديولا يصدم مانشستر سيتي بهذا التصريح المثير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإسباني بيب جوراديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على صعوبة منافسة ريال مدريد وبرشلونة، في موسم الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال جوارديولا لصحيفة "ميرور البريطانية" ، إن مانشستر سيتي لم يكن مستعدًا لجعل الهولندي فرينكي دي يونج اللاعب الأعلى أجرًا في الفريق، متفوقًا على أجويرو ودي بروين وستيرلنج.

وأضاف بيب "نحن نحاول الحفاظ على انسجام الأجور في غرف خلع الملابس، عندما لا يكون هناك توازن في هذا الأمر، فسوف تجد المشاكل".

وتابع: "أحد الأشياء الجيدة التي قام بها مانشستر سيتي هو الحفاظ على التوازن، في الواقع ليس هناك مجرد فريق أو اثنين يدفعان أجورا مرتفعة، هناك الكثير، وفي بعض الأحيان لا يمكننا التنافس على هذا الشيء".

واختتم : "في مرات عديدة قلت إنه من المستحيل منافسة ريال مدريد وبرشلونة، علينا أن نكون أسرع وأذكى ونحاول شراء اللاعبين، يجب علينا التأقلم مع هذا الأمر".

وكان برشلونة أعلن تعاقده مع الهولندي فرينكي دي يونج، من أياكس أمستردام مقابل 86 مليون يورو، في ظل منافسة شرسة مع مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.