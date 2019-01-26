رياضة | صفقة منتظرة بين برشلونة وريال بيتيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة منتظرة بين برشلونة وريال بيتيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تلوح في الأفق صفقة منتظرة بين نادي برشلونة وفريق ريال بيتيس خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة وريال بيتيس اقتربا من حسم صفقة الظهير الأيمن لأتلتيكو مينيرو البرازيلي، إيمرسون أباريسيدو، بعد وصول المفاوضات بين الطرفين إلى مراحل متقدمة.
وكشفت "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن صعوبة ضم برشلونة اللاعب إلى الفريق الأول في الموسم الحالي بسبب عدم وجود مقعد خالٍ في الأماكن المخصصة للاعبين الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي.
وشددت الصحيفة على أن الصفقة في طريقها للانتهاء بمبلغ مالي يصل إلى 12 مليون يورو، على أن يبدأ الظهير الأيمن في اللعب بقميص ريال بيتيس، قبل أن يتم إدراجه في الفريق الأول للبلاوجرانا خلال المواسم القادمة.
وفجرت الصحيفة مفاجأة عن تقاسم برشلونة وريال بيتيس تكاليف الصفقة البرازيلية، حيث سيساهم الفريق الكتالوني بمبلغ 3 ملايين من أصل 12 مليون يورو طلبها أتلتيكو مينيرو، فيما سيدفع اللوس فاردي 9 ملايين يورو.
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