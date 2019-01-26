رياضة | طائرة المنيا تخسر أمام النصر في رابع جولات دور البقاء بالممتاز 'أ'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طائرة المنيا تخسر أمام النصر في رابع جولات دور البقاء بالممتاز 'أ' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر فريق نادي المنيا الرياضي للكرة الطائرة خامس جولات دور المنافسة للبقاء بالممتاز "أ" أمام نادي النصر بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل أثنين.

أقيمت المباراة على صالة جامعة عين شمس، التي حسم خلالها الفريق المنياوي الشوطان الأول والرابع بنتيجة (25-18)،(25-22)، وفاز فريق النصر في ثلاثة أشواط الأول والرابع والأخير بنتائج (25-17)، (25-23)، (15-13)، ليرتفع رصيد المنيا لـ٩نقاط.

يضم الجهاز الفني للمنيا ابراهيم عبدالحكم مديرًا فنيًا للفريق، وحاتم فاروق المدرب العام، وخالد ابو الوفا المدرب المساعد، ومحمود عبد المحسن مدرب أحمال، وأحمد صلاح السويفي أخصائي تأهيل إصابات، وأحمد هتلر مدير إداري، وإشراف مصطفى فتحي عضو مجلس إدارة نادي المنيا.