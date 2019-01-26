رياضة | المنيا يواصل تعزيز صفوفه بضم صفقتين جديدتين بالميركاتو الشتوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنيا يواصل تعزيز صفوفه بضم صفقتين جديدتين بالميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة نادي المنيا برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر في التعاقد مع كل من أحمد منصور وعمرو زينهم وذلك من أجل تدعيم الفريق المنياوي في فتره الانتقالات الشتوية.

وقال عاطف عبدالجابر رئيس مجلس إدارة نادي المنيا إن هذين اللاعبين قد وقعا لنادي المنيا لمدة موسمين ونصف، ليصبح إجمالي الصفقات الجديدة "7" في فترة الانتقالات الشتوية.

واستطاع الفريق المنياوي التعاقد مع كل من أحمد رضا لاعب تليفونات بني سويف والبوصيلي لاعب مركز شباب تلا، ومحمد حرشة لاعب طوخ، واللاعب الغيني محمد سوما، واللاعب كامل محمد كامل، ثم أحمد منصور وعمرو زينهم.