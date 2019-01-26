رياضة | ريال مدريد يعتزم توجيه ضربة لبرشلونة وخطف هدفه في الميركاتو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يعتزم توجيه ضربة لبرشلونة وخطف هدفه في الميركاتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الاسباني يتجه لترميم خط وسطه بلاعب مميز، في ظل قرب رحيل فرانشيسكو إيسكو وإحتمالية انتقال لوكا مودريتش إلى نادي آخر. ووفقا لما ذكره موقع "ديفنسا سنترال" الاسباني، فإن ريال مدريد يريد التعاقد مع النجم الدولي الفرنسي أدريان رابيوت، من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي كان هدفًا للغريم التقليدي ووفقا لما ذكره موقع "ديفنسا سنترال" الاسباني، فإن ريال مدريد يريد التعاقد مع النجم الدولي الفرنسي أدريان رابيوت، من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي كان هدفًا للغريم التقليدي برشلونة ويريد فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، دفع مبلغ بسيط لـPSG، كي لا يزعج ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي، على الرغم من أن اللاعب سيرحل مجانا الصيف المقبل.

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