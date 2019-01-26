رياضة | هازارد يتخذ قراره بشأن الرحيل عن تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يتخذ قراره بشأن الرحيل عن تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات البلجيكي الدولي إيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي، قريبًا من حسم مصيره مع البلوز خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة عدد من الأندية الكبرى في الظفر بخدماته وعلى رأسها ريال مدريد الإسباني.

ويفكر هازارد في قبول تجديد عقده ليصبح لاعباً لتشيلسي الإنجليزي لمدة 5 مواسم قادمة، في حال لم يتحرك ريال مدريد ويقدم عرضا مغريا لضمه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن هازارد ينتظر رؤية عروض ريال مدريد، ليحسم قراره النهائي بالاستمرار مع الفريق أو الرحيل لتحقيق حلم الطفولة واللعب بقميص المرينجي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن الريال حسم جميع الأمور الخاصة بانتقال هازارد إلى صفوفه مع نهاية الموسم الجاري، بعد مطالبة فلورنتينو بيريز رئيس النادي.

وطالب بيريز بسرعة التحرك من أجل حسم الصفقة، باعتباره سيكون عامل القوة التي ستعيد المرينجي إلى مساره من جديد، بعد رحيل كريستيانو رونالدو للعب في صفوف يوفنتوس.