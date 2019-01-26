رياضة | تعليق ناري من جوارديولا بشأن انضمام دي يونج لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من جوارديولا بشأن انضمام دي يونج لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: "منافسينا يتعاقدون مع اللاعبين بشكل أسرع، لذلك البارسا نجح في ضم "دي يونج"، هناك عدة أندية تستطيع تقديم رواتب عالية، ليس فريق واحد أو إثنين".
ونجح النادي الكتالوني في الحصول على توقيع دي يونج لمدة خمس مواسم مقبلة، مقابل 75 مليون يورو بالإضافة إلى 11 مليون يورو كإضافات.
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