انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد: الفيفا يحتفل بأول أهداف صلاح بـ"البريميرليغ" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 26 يناير 2019 11:17 مساءً - احتفل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالذكرى الرابعة للهدف الأول للنجم المصري المتألق محمد صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز، حين كان يدافع آنذاك عن ألوان تشيلسي اللندني.

وكتب الحساب الرسمي للفيفا المخصص لبطولة كأس العالم على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "دائماً كن على ثقة في قدرتك وأهدافك، هذه هي الطريقة الوحيدة التي ستمكنك من الوصول إليها".

وأضاف موضحاً: "محمد صلاح، فى مثل هذا اليوم سجل هدفه الأول ضد آرسنال. الدولي المصرى وصل إلى 50 هدفاً فى 72 مباراة، وهو أفضل هداف فى الدورى الإنجليزي حتى الآن".

وأحرز صلاح هدفه الأول بالدورى الإنجليزى بألوان تشيلسى، الذي انتدبه من صفوف بازل السويسري شتاء عام 2014، وذلك فى مباراة فريقه أمام آرسنال، التي انتهت بفوز عريض لـ"البلوز" بسداسية نظيفة في موسم (2013-2014).

لكن مسيرة نجم الكرة المصرية لم تستمر طويلاً في ملاعب "البريميرليغ"؛ إذ أعاره تشيلسي لفيورنتينا الإيطالي، ثم باعه لروما، قبل أن يجلبه ليفربول إلى ملعب "أنفيلد"، صيف عام 2017 من صفوف "ذئاب" العاصمة الإيطالية.

وقدّم اللاعب موسماً مذهلاً مع "الريدز"، وتُوّج معه بجائزتي أفضل لاعب وهدّاف الدوري الإنجليزي، علاوة على قيادة فريقه لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ أكثر من عقد كامل، كما يتصدر صلاح جدول ترتيب "البريميرليغ" هذا الموسم برصيد 16 هدفاً ليطارد الأرجنتيني ميسي على جائزة "الحذاء الذهبي".

وفي التاسع من الشهر الجاري، احتفظ "أبو مكة" (نسبة لابنته الوحيدة) بجائزة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لأفضل لاعب في القارة لعام 2018، كما نال جائزة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لأفضل لاعب بالقارة السمراء.

وبسبب ذلك حلّ النجم المصري ثالثاً في جائزتي "أفضل لاعب في العالم" و"أفضل لاعب في أوروبا" لعام 2018، خلف الكرواتي لوكا مودريتش المتوّج بهما، والبرتغالي كريستيانو رونالدو "الوصيف".