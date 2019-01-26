شكرا لقرائتكم خبر عن الليجا.. ليجانيس يخطف نقطة من إيبار والان مع التفاصيل

الخليج 365- اقتنص ليجانيس، نقطة من براثن ضيفه إيبار، بعد أن قلب تأخره بهدفين نظيفين إلى تعادل بنتيجة 2-2، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ 21 بدوري الدرجة الأولى الإسباني.

وعلى ملعب بوتاركي، باغت الضيوف، الفريق المدريدي بالدخول للاستراحة متقدمين بهدفين، حملا توقيع إنريكي جارسيا كيكي وخوان خوردان.

إلا أن أصحاب الأرض رفضوا الاستسلام للخسارة واستطاعوا بقيادة النجم يوسف النصيري أن يعودوا في النتيجة بهدفيه في الدقيقتين 46 و67.

وبهذا يقتسم الفريقان نقطة اللقاء، ليصبح لليجانيس 23 نقطة في المركز الـ 15 مؤقتا.

بينما ارتفع رصيد إيبار إلى 26 نقطة ليحتل المركز العاشر مؤقتًا، لحين انتهاء جميع مواجهات الجولة.