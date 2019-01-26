شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إجراء موراتا الكشف الطبي في أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل
الخليج 365- يخضع ألفارو موراتا، مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي لفحص طبي غدًا الأحد، تمهيدًا لانتقاله إلى صفوف أتلتيكو مدريد، بحسب ما أكدته تقارير صحفية إسبانية.
وبحسب صحيفة أس الإسبانية، فإن موراتا سوف يخضع لفحص طبي غدًا، بعد أن يصل اللاعب اليوم السبت إلى العاصمة مدريد.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن اللاعب الإسباني سوف ينضم إلى الروخيبلانكوس لمدة موسم ونصف الموسم، على سبيل الإعارة.
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