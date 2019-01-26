شكرا لقرائتكم خبر عن هودسون يستهدف الضغط على ناديه للموافقة على عرض بايرن ميونخ والان مع التفاصيل

الخليج 365 - تقدم الإنجليزي الشاب "كالوم هودسون أودوي" بطلب إنتقال رسمي لإدارة تشيلسي، لإجبارها علي بيعه لبايرن ميونخ الألماني.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس العالمية بأن جناح تشيلسي، كالوم هودسون أودوي، قدم طلب رسمي للنادي اللندني من أجل الموافقة على رحيله، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وأضافت: أن هودسون أودوي يريد الإنتقال الى بايرن ميونخ، مع بقاء اقل من اسبوع على إغلاق إنتقالات الشتاء، حيث رفض أودوي التوقيع على عقد جديد مع تشيلسي حيث أنه يرى مستقبله في ميونخ.

ورفض صاحب الـ 18 عامًا، 4 عروض من إدارة تشيلسي من أجل البقاء في لندن، براتب أسبوعي 85 ألف إسترليني.

وكانت بعض التقارير الصحفية أن النادي الألماني، مستعد لتقديم عرض بقيمة 40 مليون إسترليني من أجل الظفر بخدمات هودسون.