شكرا لقرائتكم خبر عن كوالياريلا يدخل تاريخ الكالتشيو بمعادلة رقم باتيستوتا والان مع التفاصيل

الخليج 365- كتب فابيو كوالياريلا مهاجم سامبدوريا الإيطالي اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الكالتشيو. وسجل كوالياريلا الهدف الأول لسامبدوريا في شباك أودينيزي في المباراة اتي جرت بينهما في الأسبوع الـ21 بالدوري الإيطالي. ووفقًا لموقع فوتبول إيطاليا ، تمكن كوالياريلا من دخول تاريخ الكالتشيو بعد معادلة الرقم القياسي للمهاجم الأرجنتيني الأسطوري جابرييل باتيستوتا الذي حققه موسم 1994/1995 ، بالتسجيل في 11 مباراة متتالية بالدوري الإيطالي. فقد سجل كوالياريلا 13 هدفاً خلال 11 مباراة متتالية مع سامبدوريا هذا الموسم بالدوري الإيطالي.

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