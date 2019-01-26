شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام بيب جوارديولا في 600 لقاء كمدرب والان مع التفاصيل

الخليج 365- سحق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره فريق بيرنلي بخمسة أهداف نظيفة مساء اليوم في دور الـ32 ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي. ويعد هذا الانتصار هو رقم 600 للمدرب الإسباني بيب جوارديولا في مسيرته كمدرب مع جميع الفريق التي قام بتدريبها بالفترة الماضية. المباريات الرسمية 600 للمدرب جوارديولا كالتالي: برشلونة ب: خاض (42) مباراة : حقق الفوز 28 مباراة- تعادل في 9- خسر 5 مباريات برشلونة: خاض (247) مباراة: حقق الفوز في 179 مباراة - تعادل في 47 لقاء - خسر 21 مباراة بايرن ميونيخ: خاض (161) مباراة: حقق الفوز في 121 مباراة- تعادل في 21 لقاء -خسر 19 مباراة مانشستر سيتي: خاض (150) مباراة: حقق الفوز في 106 مباراة-تعادل في 23 لقاء -خسر 21 مباراة الاجمالي (600) لقاء: حقق الفوز في 434 مباراة، تعادل في 100 مباراة ، خسر 66 لقاء ، يملك 1485 هدف بينما تلقت شباك الاندية التي دربها 464 هدف .

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