شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث سيئة في إشبيلية قبل مواجهة برشلونة في الكأس والان مع التفاصيل

الخليج 365 - تعرضا الثنائي "أليكس فيدال، سيرجي غوميز" لاعبا إشبيلية الاسباني، للإصابة خلال مواجهة ليفانتي اليوم السبت.

وانتهت مواجهة إشبيلية ضد ليفانتي في إطار مواجهات الجولة الـ 21 من الليغا، بخماسية نظيفة، علي ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وصعد الفريق الأندلسي للمركز الثالث مؤقتَا برصيد 36 نقطة، بينما توقف رصيد ليفانتي عند النقطة 26 في المركز الـ 11.

وخرج غوميز في الدقيقة 12 من بداية المباراة، ودخل بديلًا له جابرييل ميركادو، وفي الدقيقة 53 خرج أليكس فيدال وحل مكانه بابلو سارابيا.

وكشفت صحيفة السبورت الاسبانية: أن الاثنان في إنتظار الفحوصات الطبية لمعرفة إمكانية المشاركة ضد برشلونة في الكأس.

ويلتقي البارسا نظيره إشبيلة علي ملعب الكامب نو في إياب دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، يوم الأربعاء المقبل.

وكانت مباراة الذهاب انتهت لصالح إشبيلة بهدفين نظيفين الأربعاء الماضي، علي ملعب سانشيز بيزخوان، ويحتاج الفريق للتعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف من أجل الصعود لدور قبل النهائي.