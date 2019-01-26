شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوافق على طائرة خاصة للمنتخب المصري في تصفيات إفريقيا والان مع التفاصيل

الخليج 365- طالب خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، بتوفير طائرة خاصة للمنتخب في رحلتي النيچر ونيچيريا، التي ستقام ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وعرض إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، طلب أجيري على أعضاء اتحاد الكرة، الذي وافق على توفير الطائرة الخاصة للمنتخب؛ خوفًا من إرهاق اللاعبين في الرحلتين، ومن المقرر الإعلان عن القرار رسميًا خلال أيامٍ قليلة.

ويواجه منتخب مصر، النيجر، على ملعب الأخير، يوم 22 مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة الأمم 2019.

ومن المنتظر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره النيجيري، في مباراةٍ ودية، يوم 26 مارس المقبل، ضمن الاستعدادات لخوض بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019.

ومن الجدير بالذكر، أن مصر فازت بتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والمقرر إقامتها في شهر يونيو المقبل.