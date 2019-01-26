الأهلي المصري يحسم موقف جناح الفريق

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على تحديد موقف جناح الفريق ميدو جابر سواء بالبقاء أو الرحيل عن القلعة الحمراء.

وكان ميدو جابر قد تلقى عدة عروض محلية في الفترة الأخيرة من أجل الرحيل عن الأهلي لعل أبرزها من المقاصة والاتحاد السكندري.

وقرر مسؤولو الأهلي تأجيل حسم مصير ميدو جابر، لاعب الفريق، في الفترة الحالية.