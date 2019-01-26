شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يحسم موقف جناح الفريق والان مع التفاصيل
وكان ميدو جابر قد تلقى عدة عروض محلية في الفترة الأخيرة من أجل الرحيل عن الأهلي لعل أبرزها من المقاصة والاتحاد السكندري.
وقرر مسؤولو الأهلي تأجيل حسم مصير ميدو جابر، لاعب الفريق، في الفترة الحالية.
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