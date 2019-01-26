شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أندية تستهدف التعاقد مع نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل
الخليج 365 - يرغب فرانشيسكو إيسكو لاعب ريال مدريد الاسباني، في الرحيل عن النادي، حيث يمتلك عدة عروض لإختيار أحدهم.
وحسب ما ذكرت صحيفة دون بالون الاسبانية، ان إيسكو يريد الرحيل عن الميرنجي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وأضافت الصحيفة: ان إيسكو تحدث مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، من أجل الرحيل، وأنه يمتلك 3 عروض رسمية لضمه.
واوضحت دون بالون: أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، مطمع للعديد من الأندية، أهمهم مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، يوفينتوس.
وخرج إيسكو من حسابات المدرب سولاري، وأصبح جليس مقاعد البدلاء بشكل دائم هذا الموسم، وأن استمرار إيسكو متوقف علي رحيل سولاري في حالة خرج من دوري أبطال أوروبا علي يد أياكس الهولندي.
وينتهي عقد إيسكو مع ريال مدريد في منتصف عام 2022، وشارك هذا الموسم في 23 مباراة، أحرز خلالها 4 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.
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