انت الان تتابع أتلتيكو يواصل مطاردة برشلونة والجماهير تهاجم موراتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٦ يناير ٢٠١٩ - ٠٨:٣٥ م

واصل أتليتكو مدريد، مطاردته لبرشلونة، متصدر الدوري الإسباني، بعدما حقق فوزًا هامًا على نظيره خيتافي بهدفين نظيفين، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين، من البطولة. تمكن الفرنسي أنطوان جريزمان من خطف هدف التقدم لأتلتيكو في الدقيقة 27، بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، ليتوج سيطرة فريقه على مجريات اللعب، وفي الدقيقة 37 تمكن ساول نيجونيز، من إضافة الهدف الثاني بمتابعة رائعة للتسديدة التي أبعدها حارس خيتافي.

بهذا الفوز رفع أتلتيكو رصيده إلى 44 نقطة، احتل بها المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا، بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر، وللأخير مباراة غدًا الأحد أمام نظيره جيرونا في نفس الجولة، بينما تجمد رصيد خيتافي عند النقطة 34 محتلًا المركز السادس. وشهد اللقاء هتاف جماهير أتلتيكو مدريد، ضد اللاعب الإسباني ألفارو