انت الان تتابع الأعلى للإعلام يحذر الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٦ يناير ٢٠١٩ - ٠٦:٥٤ م

وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، إنذارًا لمجلتي ناديي الأهلي والزمالك، بعد الألفاظ والاتهامات والعبارات الخارجة التي صدرت عنهما في حملتهما المضادة، خلال الأيام الماضية، جاء ذلك في بيان نشره المجلس اليوم السبت عبر موقعه الرسمي، قائلًا: "إن هذه الحملة تسيء إلى الناديين وتهدم رسالتيهما الرياضية والأخلاقية كما تسيء إلى الإعلام الرياضي المصري بجميع وسائله وتزكي الفتنة والشقاق والتعصب وتفسد المناخ الرياضي في أكبر ناديين في مصر .

وأدان المجلس، مجلة الأهلي ومجلة الزمالك، بسبب الألفاظ والعبارات الخارجة التي صدرت عنهما، مطالبًا بضرورة إيقاف هذه الملاسنات فورا والاعتذار عنها والحفاظ على لغة الحوار الرياضي، والتوقف عن تلك التوجهات التي تسهم في إثارة الفتن وتعميق التعصب البغيض. وطلب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من الناديين التحقيق