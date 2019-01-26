الأعلى للإعلام يحذر الأهلي والزمالك

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تحرير:علي الزيني ٢٦ يناير ٢٠١٩ - ٠٦:٥٤ م
وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، إنذارًا لمجلتي ناديي الأهلي والزمالك، بعد الألفاظ والاتهامات والعبارات الخارجة التي صدرت عنهما في حملتهما المضادة، خلال الأيام الماضية، جاء ذلك في بيان نشره المجلس اليوم السبت عبر موقعه الرسمي، قائلًا: "إن هذه الحملة تسيء إلى الناديين وتهدم رسالتيهما الرياضية والأخلاقية كما تسيء إلى الإعلام الرياضي المصري بجميع وسائله وتزكي الفتنة والشقاق والتعصب وتفسد المناخ الرياضي في أكبر ناديين في مصر .
وأدان المجلس، مجلة الأهلي ومجلة الزمالك، بسبب الألفاظ والعبارات الخارجة التي صدرت عنهما، مطالبًا بضرورة إيقاف هذه الملاسنات فورا والاعتذار عنها والحفاظ على لغة الحوار الرياضي، والتوقف عن تلك التوجهات التي تسهم في إثارة الفتن وتعميق التعصب البغيض. وطلب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من الناديين التحقيق
وطلب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من الناديين التحقيق في هذه الوقائع واتخاذ ما يلزم لتصحيح هذه الممارسات الإعلامية المرفوضة، واتخاذ عقوبات مشددة إذا استمرت هذه الاتهامات والملاسنات المتبادلة.
وطالب المجلس الأعلى كل المعلقين والنقاد الرياضيين برفض هذه الإجراءات ومنع تكرارها، مهيبا بالجميع العودة إلى رسالة الرياضة في إذكاء الوعي والتنافس الحر والدعوة إلى توثيق عرى التعاون والمحبة بين كل المحبين للرياضة في مصر.
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