انت الان تتابع مدرب الأهلي يرد على تصريحات مؤمن زكريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٢٦ يناير ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ م
أكد محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه حقق مكاسب عديدة من فوزه الأخير على مصر للمقاصة، بثلاثة أهداف نظيف، الخميس الماضي، منها عودة جونيور أجايي، وتألق العناصر الجديدة مثل: حسين الشحات، ورمضان صبحي، وياسر إبراهيم، وحمدي فتحي، كما أن خروج الفريق بدون إصابات في تلك المباراة يعد مكسبا في حد ذاته. وحقق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره مصر المقاصة، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، في مباراة مؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
وأضاف يوسف، خلال مداخلة هاتفية، بقناة الأهلي، أن الجهاز الفني أغلق صفحة مباراة المقاصة، ويركز حاليًا في مواجهة وادي دجلة، المقرر لها يوم الاثنين المقبل، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستكون مبشرة للفريق خاصة بعد عودة عدد من المصابين. وعن تصريحات مؤمن زكريا، لاعب الفريق المعار مؤخرًا لفريق أحد السعودي،
وأضاف يوسف، خلال مداخلة هاتفية، بقناة الأهلي، أن الجهاز الفني أغلق صفحة مباراة المقاصة، ويركز حاليًا في مواجهة وادي دجلة، المقرر لها يوم الاثنين المقبل، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستكون مبشرة للفريق خاصة بعد عودة عدد من المصابين.
وعن تصريحات مؤمن زكريا، لاعب الفريق المعار مؤخرًا لفريق أحد السعودي، علق: «لم نعتد في الأهلي أن يخرج مدرب للرد على لاعب، وكل ما أستطيع قوله هو أنني أتمنى له التوفيق في تجربته الجديدة، وبالتأكيد مسؤولو النادي يعلمون كل التفاصيل في ملف مؤمن زكريا».
وصرح مؤمن، الخميس الماضي، بأنه لم يحدث وفاق بينه وبين محمد يوسف، في مفاوضات تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء، وهو ما تسبب في النهاية بغيابه عن المشاركة مع الفريق سواء في فترة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للفريق، أو الحالي مارتن لاسارتي.
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