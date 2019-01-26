انت الان تتابع مران الأهلي.. جلسة لاسارتي وتأهيل أزارو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ يناير ٢٠١٩ - ٠٥:٤٦ م

شهد المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي أقيم ملعب مختار التتش بالجزيرة عصر اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، محاضرة مع لاعبيه قبل انطلاق المران الجماعي، وحرص لاسارتي خلال هذه المحاضرة على التحدث مع لاعبيه حول أهمية المباراة المقبلة أمام وادي دجلة، ومواصلة تحقيق الانتصارات، والتركيز في اللقاء لحصد النقاط الثلاث، فيما أدى الثنائي مروان محسن وحسام عاشور تدريباتهم التأهيلية، تحت قيادة طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالفريق.

وواصل الثنائي أحمد الشيخ ووليد أزارو، أداء تدريباتهم التأهيلية للتعافي من الإصابة، علما بأن الشيخ يعاني من إصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة، تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز، والتي انتهت لصالح الأخير بهدفين مقابل هدف، فيما يعاني أزارو من مزق في العضلة الضامة. واكتفى الثلاثي جونيور