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رونالدو يؤجل مشروع زواجه

بينما كانت كل المؤشرات تشير إلى قرب دخول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عش الزوجية مع صديقته الحالية جورجينا رودريغيز، أوردت تقارير صحفية أن نجم يوفنتوس لا يضع الزواج حالياً ضمن خططه.

بعدما انفصل عن صديقته السابقة عارضة الأزياء الروسية الحسناء إيرينا شايك، لم ينتظر قلب النجم البرتغالي كثيراً من أجل أن يخفق مجدداً، إذ التقطت عدسات الكاميرات صوراً لأحسن لاعب في العالم خمس مرات مع فتاة أخرى.

وفي سنة 2016، بات معروفاً أن نجم يوفنتوس يرتبط بعلاقة مع جورجينا رودريغيز، حيث لم يتوقف الثنائي منذ ذلك الحين على نشر صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، توثق لقوة العلاقة بينهما.

وفي الآونة الأخيرة، تداولت عدة تقارير صحفية أن النجم البرتغالي، يقترب بشدة من عقد قرانه مع جورجينا (24 عاماً)، لاسيما بعدما رزق الثنائي بطفلة انضمت إلى أسرة كريستيانو رونالدو الصغيرة. لكن يبدو أن النجم البرتغالي لديه رأي مغاير فيما يخص مشروع زواجه مع جورجينا.

فقد، ذكر موقع صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لا يضع الزواج بصديقته جورجينا رودريغيز (على الأقل في الوقت الحالي) نصب أعينه.

وقال رونالدو (33 عاماً) في تصريحات نقلتها صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" إنه "لا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل، لكنه (الزواج من جورجينا) ليس من ضمن خططي في الوقت الحالي".

هذا، ويخوض كريستيانو رونالدو غداً الأحد (27 يناير/كانون الثاني 2019) مباراة قوية مع فريقه يوفنتوس ضد لاتسيو برسم الأسبوع الـ 21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث يريد "البيانكونيري" مواصلة تصدر "الكالتشيو" عن أقرب منافسيه نابولي، فيما يسعى رونالدو إلى رفع غلته من الأهداف، والتتويج بجائزة هداف الدوري الإيطالي نهاية الموسم.