انت الان تتابع جماهير ميلان تسخر من هيغواين بشوكولاتة "نوتيلا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هيغواين

لم تغفر جماهير ميلان لنجم الفريق غونزالو هيغواين، الذي انتقل قبل أيام على سبيل الإعارة إلى فريق تشيلسي الإنجليزي. جماهير الميلان أستغلت صورة حديثة لهيغواين، من أجل السخرية منه على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما كان متوقعاً، أعلن فريق تشيلسي تعاقده رسميا مع لاعب ميلان الإيطالي غونزالو هيغواين على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، حيث يأمل النادي اللندني في الاستفادة من أهداف النجم الأرجنتيني، من أجل الوقوف على منصة التتويج نهاية الموسم.

انتقال هيغواين (31 عاماً) لم يطرب بعض جماهير ميلان، التي عبرت عن سخطها على رحيل الهداف الأرجنتيني بطريقة ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما أشار إليه موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية.

فقد عادت بعض جماهير ميلان إلى صورة التقطت في الأول من هذا الشهر، ويظهر فيها غونزالو هيغواين برفقة لاعبي فريقه السابق ميلان. النجم الأرجنتيني حاول أثناء التقاط الصورة إخفاء قطعة شوكولاتة من نوع "نوتيلا" كان يحملها معه، بيد أنه فشل في ذلك.

ومن المعروف أن سهام الانتقادات تنهال بشدة على غونزالو هيغواين بسبب زيادة وزنه، بالمقارنة مع أغلب باقي لاعبي كرة القدم. فضلاً عن ذلك تصف الكثير من التقارير الصحفية هيغواين بأنه لاعب "سمين".

وبمجرد إعلان تشيلسي رسمياً تعاقده مع هيغواين، بدأت جماهير ميلان في السخرية من هيغواين بتذكيره بشكولاتة "نوتيلا"، فقد نشر حساب شخص يدعى "إنريكو" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يقول "رسميا انتقال هيغواين إلى تشيلسي. مع السلامة سيد نوتيلا".

أما شخص آخر فقد نشر صورة لقميص فريق تشيلسي اللندني، إذ وضع عليه اسم "نوتيلا" وأضاف "كن مستعدا"، في إشارة إلى أن هيغواين سيلتهم هذا النوع من الشكولاتة أيضاً مع فريقه تشيلسي، الذي انتقل إليه معاراً من ميلان.

الجدير ذكره أن غونزالو هيغواين، سجل ثمانية أهداف وصنع ثلاثة في 22 مباراة شارك فيها مع فريقه السابق ميلان الإيطالي، فيما يأمل النجم الأرجنتيني أن يتألق مع فريقه الجديد تشيلسي، ويساعده على إنهاء الموسم مُتوجاً بأحد الألقاب.