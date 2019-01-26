انت الان تتابع باريس سان جرمان "يفتح أبوابه" لباريديس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قدرت قيمة الصفقة بـ47 مليون يورو

توصل نادي باريس سان جرمان الفرنسي وزينيت بطربسبورغ الروسي، إلى اتفاق يقضي بانتقال الأرجنتيني لياندرو باريديس إلى فريق العاصمة الفرنسية، وفقا لصحيفة "ليكيب".

وأوضحت الصحيفة التي تطرقت لعقد يربط اللاعب بالنادي الفرنسي لمدة 4 أعوام ونصف بعد خضوعه للفحص الطبي، أن النادي الباريسي والمسؤولين بنادي زينيت سان بطرسبورغ توصلا إلى الاتفاق يوم الخميس، ليتم إتمام الصفقة مقابل 47 مليون يورو.

ولم يؤكد باريس سان جرمان الصفقة، التي ستكون الأولى التي يبرمها في فترة الانتقالات الشتوية الحالية في سعيه إلى تعزيز خط وسطه.

يحاول باريس سان جرمان منذ أشهر طويلة البحث عن خليفة للاعب وسطه الدولي الإيطالي تياغو موتا الذي اعتزل اللعب نهاية الموسم الماضي.

كما أن لاعب وسطه الدولي أدريان رابيو، رفض تمديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل، إلى جانب إصابة لاعب وسطه الدولي الإيطالي ماركو فيراتي بالتواء في كاحل قدمه اليسرى.