شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحتفي بالتأهل لنصف نهائي أمم آسيا بعد إقصاء أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفت الصحف الإماراتية بـ«الأبيض الرائع» و«مبخوت التاريخى» بعد الفوز على أستراليا حاملة اللقب 1- صفرالجمعة، والذى ضمن لمنتخب الدولة المضيفة التأهل إلى نصف نهائى كأس آسيا 2019 لكرة القدم وتعزيز حظوظه بنيل اللقب للمرة الأولى فى تاريخه. كما استعاد الإعلام الإماراتى الثقة بمنتخب بلاده تحت قيادة ألبرتو زاكيرونى، بعد مرحلة من التشكيك بالمدرب الإيطالى والانتقاد لأسلوب لعبه، بعد تأهل «الأبيض» الباهت عن مجموعته بفوز وحيد على الهند (2- صفر) وتعادلين أمام البحرين وتايلاند بنتيجة واحدة 1- 1، ثم عبور قرغيزستان بعد التمديد 3- 2 فى دور الـ16. لكن نظرة التشاؤم تحولت إلى تفاؤل بعد العرض المميز أمام أستراليا فى ربع النهائى وتحقيق الفوز الأول على حسابها بعد ثلاث مباريات رسمية أقيمت بينهما انتهت جميعها لصالح «سوكروز» ولم يسجل «الأبيض» خلالها أى هدف. وعكست الصحف الصادرة، السبت، حالة الفرح التى سادت الشارع الإماراتى بكل أطيافه، بعد الفوز الثمين على حامل اللقب، والذى جعل عبدالرحمن محمد، نجم منتخب الإمارات السابق، أحد الذين شاركوا فى كأس العالم 1990، يجهش بالبكاء على الهواء مباشرة خلال تحليله للمباراة، قبل أن يفقد وعيه ويتم نقله للمستشفى للعلاج.

وعنونت صحيفة الاتحاد فى افتتاحيتها الرئيسية «فرحة وطن» مؤكدة أن «المنتخب الذى خاض بصلابة كل هذا المشوار من البداية وأخرج بطل 2015 يملك الكثير من الثقة والروح والإرادة والمهارة للوصول إلى منصة التتويج». وأشادت بالمدرب «زاكيرونى» الذى تفوق بفكر الكاتيناتشو (طريقة لعب دفاعية إيطالية) واستطاع أن يقرأ منافسه الأسترالى الذى ظهر بشكل فردى أمام منتخب جماعى ومنظم على أرض الملعب».

من جهتها، عنونت صحيفة «الخليج»: «آه يا مبخوت»، فى إشارة إلى صاحب الهدف الوحيد فى شباك أستراليا، والذى رفع رصيده إلى أربعة أهداف فى النسخة الحالية، وتسعة فى كأس آسيا، ليصبح هداف العرب التاريخى فى البطولة، متجاوزاً الكويتى جاسم الهويدى، والعراقى يونس محمود (8 أهداف لكل منهما).

كما أصبح هداف نسخة 2015 بخمسة أهداف على بعد هدف من معادلة رصيد الكورى الجنوبى لى دونج جوك (10 اهداف) وخمسة أهداف من الإيرانى على دائى (14 هدفا). وكتبت «الخليج» أن الأبيض «ممتع ومقنع وتاريخى فى استاد هزاع بن زايد (الذى احتضن مباراة ربع النهائى) بعدما قدم مباراة كبيرة ورائعة، وأحد أفضل مبارياته فى عهد المدرب ألبرتو زاكيرونى، ليثأر بأفضل طريقة من أستراليا التى كانت هزمته فى نصف نهائى نسخة 2014 (2- صفر)». وعنونت «البيان»: «الشدايد لها عيال زايد (مؤسس دولة الإمارات)»، وقالت: «حقق منتخبنا فوزاً مستحقاً على المنتخب الأسترالى بهدف أحرزه الهداف التاريخى للعرب على مبخوت». وأشادت «الإمارات اليوم» بالفوز، وعنونت: «مبخوت ورجال المنتخب يذيقون أستراليا هزيمة تاريخية»، ووصفت «الرؤية» الانتصار أيضا بـ«التاريخى الذى صعد بالإمارات إلى نصف النهائى للمرة الثانية تواليا»، والرابع منذ مشاركته الأولى عام 1980. وشددت الصحف على أن منتخب الإمارات أصبح بإمكانه التتويج للمرة الأولى فى البطولة، بعد خروج منتخبين مرشحين للقب هما أستراليا وكوريا الجنوبية، والمصير نفسه سيلقاه مرشح ثالث عندما تلتقى إيران واليابان فى نصف النهائى الإثنين. وسبق للإمارات أن تأهلت إلى النهائى فى نسخة 1996 التى استضافتها على أرضها وخسرت أمام السعودية بركلات الترجيح، وهى ستحاول أن تكرر إنجازها بعد 23 عاما عندما تواجه قطر فى نصف النهائى الثلاثاء. وتعود آخر خسارة للإمارات أمام قطر إلى كأس الخليج الـ15 فى السعودية عام 2002 (1- 2)، قبل أن تفرض تفوقها على جارتها، حيث انتهت آخر سبع مباريات أقيمت بينهما رسميا ووديا إلى فوز الإمارات بأربع مباريات، بينها مواجهتان فى كأس آسيا عامى 2007 (2- 1) و2015 (4- 1)، فى حين انتهت ثلاثة لقاءات بالتعادل.