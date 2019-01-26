شكرا لقرائتكم خبر عن «لايونروك كابيتال» يستحوذ على 31% من أسهم «إنتر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إنتر ميلان الإيطالى لكرة القدم الجمعة أن صندوق الاستثمار «لايونروك كابيتال» الذى يتخذ من هونج كونج مقرا له استحوذ على 31.05% من أسهم النادى. وأقدم صندوق الاستثمار على شراء الأسهم التى كان يملكها رئيس النادى السابق الإندونيسى إيريك توهير المستقيل من منصبه بسبب كثرة أشغاله فى القارة الآسيوية.

وأكد إنتر عملية الشراء دون أن يذكر قيمة الصفقة فى بيان جاء فيه «بات لايونروك كابيتال المستثمر الثانى فى النادى». وبحسب الصحافة الإيطالية الرياضية أنفق صندوق الاستثمار حوالى 150 مليون يورو من أجل شراء نسبة 31.05 % من مجموع أسهم إنتر ميلان.

وتملك المجموعة الصينية سونينج قرابة 70% من أسهم النادى اللومباردى منذ عام 2016، والذى يعتبر صندوق الاستثمار «لايونروك كابيتال» مساهما فيها أيضا. ويترأس ستيفن جانج، ابن مؤسس ورئيس سونينج جانج ييندونج، إنتر منذ تشرين أكتوبر الماضى، خلفا لتوهير الذى حصل على ملكية إنتر ميلان من رئيسه التاريخى ماسيمو موراتى فى 2013.