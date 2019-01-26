شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة لائحة لاستغلال لاعبي المنتخب تسويقياً بـ«أمم أفريقيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، المشرف العام على المنتخب الوطنى لكرة القدم، إعداد لائحة خاصة لاستغلال صور اللاعبين سواء المحترفين أو المحليين فى الدعاية الإعلانية التى تقوم بها الشركة الراعية قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر منتصف شهر يونيو المقبل.

ولم يستقر «أبوريدة» على أمرين أولهما تمييز المحترفين ونجوم المنتخب الوطنى على رأسهم محمد صلاح أسطورة الكرة المصرية باعتباره أفضل لاعب فى أفريقيا مرتين متتاليتين والأكثر طلبا من الوكالات الإعلانية إلى جانب محمود حسن تريزيجيه، المحترف بنادى قاسم باشا، وأحمد حجازى، المحترف بنادى وست بروميتش الإنجليزى، فى الوقت الذى يتواجد فيه نجوم آخرون فى الدورى المحلى يحظون بشعبية كبيرة بينهم رمضان صبحى، لاعب الأهلى، ومحمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب الزمالك.

والأمر الثانى الذى لم يحسمه «أبوريدة» فى اللائحة التسويقية للاعبى المنتخب يتمثل فى النسبة المقررة لكل لاعب على حدة حتى لا تتكرر أزمة استغلال صورة محمد صلاح التى تفجرت قبل مونديال روسيا 2018.

وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك خلافا داخل مجلس إدارة الاتحاد حول بنود اللائحة التسويقية التى سيناقشها المجلس خلال الفترة المقبلة لاعتمادها قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا، فى الوقت الذى أكد فيه مصدر مسؤول داخل المجلس- رفض ذكر اسمه- أن أبوريدة هو صاحب القرار النهائى فى اعتماد لائحة اللاعبين التسويقية من عدمه وفقا لخبرته السابقة فى هذا الشأن، ووفقا للمصدر نفسه فإن أحمد مجاهد عضو المجلس سيقوم بالإشراف على إعداد اللائحة مع اللجنة القانونية بالاتحاد باعتبار أن أبوريدة يثق فى خبرة مجاهد باللوائح واطلاعه على لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» ولائحة الكاف.

فيما تزايدت فرص محمود عبدالمنعم «كهربا» ويوسف «أوباما»، لاعبى الزمالك، فى الانضمام للمعسكر المقبل للمنتخب الوطنى لكرة القدم عقب تألقهما خلال مباريات فريقهما فى الدورى الممتاز.

يأتى هذا فى الوقت الذى استعجل فيه اتحاد الكرة نظيره النيجر بشأن تحديد موعد مواجهة منتخب البلدين فى الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، حتى يتمكن الجهاز الفنى بقيادة أجيرى من الاستقرار على تحديد المعسكر، فيما ينتظر الجهاز الفنى تحديد قرعة بطولة أمم أفريقيا المزمع إقامتها فى شهر أبريل المقبل من أجل حسم المباراتين الوديتين اللتين سيخوضهما المنتخب قبل البطولة.