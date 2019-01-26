شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يجدد رغبته بالانضمام للاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد محمود عبدالرازق «شيكابالا»، لاعب الزمالك، الذى فسخ إعارته مع أبولون اليونانى، رغبته فى الانضمام إلى الاتحاد السكندرى خلال فترة الانتقالات الشتوية وقبل غلق باب القيد، وذلك فى ظل العلاقة الوطيدة التى تجمعه بلاعبى الزمالك فى صفوف الاتحاد أمثال خالد قمر ورزاق سيسيه وأحمد داودا وبازوكا ونور السيد، بالإضافة إلى العلاقات الوطيدة التى تجمع الفهد الأسمر بالمدير الفنى للفريق حلمى طولان وأيمن طاهر، مدرب حراس مرمى الاتحاد الحالى والزمالك السابق، ومدير الكرة بنادى الاتحاد وليد صلاح الدين.

ولكن يبدو أن رغبه شيكا قوبلت بالرفض من جانب مسؤولى الزمالك الذين أصروا على اختيار ناد آخر بديلا عن الاتحاد فى ظل التوتر فى العلاقات بين الناديين منذ واقعة سيسيه وداودا الأخيرة، وتجرى حاليا محاولات حثيثة لتقريب وجهات النظر بالنادى الأبيض وإنهاء الصفقة قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.

من ناحية أخرى، اختتم فريق الكرة بنادى الاتحاد السكندرى استعداداته لمواجهة النادى الإسماعيلى يوم غد، الاثنين، على ستاد الإسماعيلية فى إطار منافسات الجولة 20 لبطولة الدورى العام.

على صعيد آخر، واصل اللاعب الصاعد، فوزى الحناوى، صانع ألعاب الفريق، تدريباته التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى برئاسة الدكتور عمرو الأشلم، تمهيداً للتماثل للشفاء وخوض تدريبات الفريق الجماعية مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

كان الحناوى قد عانى من آثار الإصابة بكدمة فى الركبة خلال الفترة الماضية، الأمر الذى يقلل من فرص إمكانية لحاق اللاعب بمباراة الإسماعيلى. فى شأن مختلف، اعترف محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد، بأن هناك مفاوضات بالفعل لانتقال لاعب وسط الفريق أحمد مجدى للإنتاج الحربى فى ظل وجود أكثر من لاعب فى نفس مركزه، وتم منح الجهاز الفنى الضوء الأخضر للاستغناء عنه لاسيما وأن فرصته فى المشاركة مع زعيم الثغر ستكون ضعيفة فى ظل وجود أكثر من لاعب بمركزه.

من ناحية أخرى ألمح مسؤولو نادى الشباب السعودى رغبتهم فى التعاقد مع أكرم توفيق، لاعب الأهلى، سواء بالإعارة أو البيع النهائى بجانب وجود عرض للاعب من مصر المقاصة، وهو الأمر الذى قد يضع الاتحاد فى مأزق، وقد يتراجع مسؤولو النادى فى التفكير فى اللاعب لاسيما بعد أن استطاع مسؤولو الاتحاد، وعلى رأسهم محمد مصيلحى، التعاقد مع فريق كامل حتى الآن قوامه 11 لاعبا، وهو الأمر الذى قد يشكل صعوبة بالغة واختبارا حقيقيا أمام الجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان لإحداث التجانس المطلوب فيما بينهم خلال الفترة المقبلة.