شكرا لقرائتكم خبر عن اليوبي يكرم أبطال ألعاب القوى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

كرم مدير جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الدكتور عبدالرحمن اليوبي، الجامعات الفائزة بالمراكز الـ3 الأولى ببطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لألعاب القوى التاسعة، بمشاركة 20 جامعة وأكثر من 300 لاعب، التي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لألعاب القوى، ممثلاً في رئيسه الدكتور عبدالله البقمي.

وجاءت جامعة الملك سعود بالرياض في المركز الأول، وحلت جامعة جدة ثانياً، وحصلت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة على المركز الثالث، وحصلت جامعة طيبة على المركز الرابع، وحلت جامعة جازان في المركز الخامس، فيما حصلت جامعة الملك عبدالعزيز على المركز السادس.

من جانبه، قال مدير شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور مسعود القحطاني، إن الهدف من إقامة هذه البطولة يتمثل في تعزيز روابط الصداقة والعلاقة بين الطلاب الممثلين لأكثر من 20 جامعة من مختلف مناطق المملكة، وإشعال روح المنافسة بين لاعبي «القوى»، اللعبة التي تعنى بالدرجة الأولى بصحة البدن، وهذا بحد ذاته كفيل بالاهتمام بها من المسؤولين عن الأنشطة الرياضية وتسليط الضوء عليها إعلامياً، مع الأخذ في الحسبان أهمية الاستمرار في تنظيم بطولات ألعاب القوى للمساهمة في نشر اللعبة بين الشباب.

وختم القحطاني حديثه لـ«الخليج 365» بقوله: حظيت البطولة في موسمها التاسع بتنظيم فني متطور مقارنة بالبطولات السابقة، كما أن وعي الجامعات بأهداف البطولة وإشعال روح المنافسة بين أبناء الجامعات بأت واضحاً، يضاف له الاحترافية من الاتحاد الرياضي للجامعات في تنظيم المسابقات الرياضية، بفضل الخبرة التراكمية جراء تنظيم أكثر من بطولة، وهذا بحد ذاته شكل إضافة كبيرة للبطولة في موسمها التاسع، وساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من إقامة مثل هذه الأنشطة الرياضية، مع الأخذ في الحسبان أن عدد اللاعبين المشاركين في البطولة الذي وصل إلى 330 طالبا، عزز من روح التلاحم بين الشباب وخلق شعورا بأهمية التظاهرة الرياضية، وبعدها الثقافي على طلاب الجامعات.

الجدير بالذكر أن بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لألعاب القوى في نسختها التاسعة، انطلقت يوم الجمعة الماضي بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بضيافة جامعة الملك عبدالعزيز، ومشاركة 20 جامعة، وأكثر من 330 لاعباً.

واجتمعت اللجنة الفنية للبطولة الخميس الماضي، بحضور عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مسعود القحطاني، ورئاسة رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور عبدالإله الصلوي، ومدير البطولة الدكتور حبيب الربعان، ورئيس حكام البطولة، ووكيل عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز، تحدثوا فيها عن لوائح وقوانين البطولة، وأجابوا على كافة الأسئلة والاستفسارات.