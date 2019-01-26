شكرا لقرائتكم خبر عن «الأخضر الشاب» يستأنف تدريباته بعد الفوز على العراق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني)

عاود المنتخب الوطني تحت 21 عاماً اليوم (السبت) تدريباته بعد مباراته الودية أمس (الجمعة) التي جمعته بضيفه منتخب العراق، وانتهت بفوز «الأخضر» بنتيجة 2-1، وذلك في إطار المعسكر الإعدادي الحالي المقام في الرياض حتى الـ28 من الشهر الجاري، استعداداً للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2020.

وأجرى لاعبو «الأخضر» مساء اليوم مراناً استرجاعياً على ملعب إعداد القادة، عقبها منح الجهاز الفني اللاعبين فترةً حرة مساء اليوم.

ويواصل المنتخب الوطني تدريباته غداً (الأحد) بحصة مسائية قبل مواجهة نظيره منتخب العراق ودياً يوم الاثنين في ختام المعسكر الحالي في الرياض.

يُذكر أن «الأخضر» سيستضيف مجموعته في التصفيات خلال شهر مارس القادم، والتي تضم إلى جانبه منتخبات الإمارات، ولبنان، والمالديف، والمؤهلة لكأس آسيا التي ستقام منافستها في تايلاند مطلع العام الميلادي القادم، على أن تتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة إلى دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».